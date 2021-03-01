В Тюменской области развитию отрасли культуры помогает нацпроект

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Культура вошла в число приоритетных национальных проектов России. Как в Тюменской области это повлияло на учреждения и сотрудников, рассказала заместитель директора регионального департамента культуры Анна Кривоносова в День работников культуры 25 марта.

По ее словам, благодаря вниманию президента сотрудники учреждений культуры могут с уверенностью говорить о стабильном росте заработной платы, улучшении материально-технической базы учреждений, привлекательности отрасли для подрастающего поколения и молодежи.

"Работать в культуре нам в удовольствие. И все это направлено на то, чтобы молодые, талантливые ребята уверенно шагали в отрасль. Сегодня, когда их глаза горят, их душа наполняется радостью от того, что есть возможность поделиться своим талантом, хочется пожелать им целеустремленности. Хочется пожелать им смелости идей. Каждому сказать – вас обязательно поддержат и услышат, потому что команда культуры – это команда единомышленников, любящих жизнь, людей, зрителей", - рассказала она.

В Тюменской области в рамках нацпроекта "Культура" реализуется программа "Творческие люди". Целый ряд конкурсов проходит для профессиональных и любительских коллективов по предоставлению грантовой поддержки на реализацию творческих проектов, участниками которых становятся сотни тысяч жителей разного возраста. Некоторые проекты НКО и театров уже перестали иметь статус региональных, вышли на федеральный уровень.

Ежегодно в области строятся, реконструируются и открываются дома культуры, клубы, учреждения допобразования. Первая модульная библиотека в Ишиме появилась тоже благодаря участию в национальном проекте.

В Тюменской области действует проект "Волонтеры культуры". Добровольцы занимаются сохранением, популяризацией исторического наследия, воплощают новые, современные подходы в культуре и искусстве.

Жители региона иметь возможность увидеть спектакли и концерты мировых коллективов и звезд в действующих 10 виртуальных залах на базе ДК и библиотек.

Детские школы искусств области регулярно получают новые музыкальные инструменты и оборудования для занятий школьников.

Тюменская область из года в год попадает в десятку сильнейших регионов страны по темпам развития отрасли культуры.

"Значимость сферы культуры в укреплении духовно-нравственных основ общества с каждым годом возрастает. Благодаря национальным и региональным проектам, профессионализму и креативности работников культуры, возможности осуществления творческих замыслов постоянно расширяются", - сказал губернатор Тюменской области, поздравляя работников культуры с праздником.

Анжела Лебедева, Александр Лабыкин