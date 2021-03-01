Жителя Серова задержали под Тюменью с 10 кг наркотиков
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Шесть лет и восемь месяцев проведет в колонии строгого режима житель Серова, задержанный в Тюменском районе с 10 кг наркотиков, сообщает региональная прокуратура.
Как было установлено, в сентябре 2020 г. мужчина перевозил на своем автомобиле из Екатеринбурга в Новосибирск крупную партию запрещенных веществ. Машину наркодельца остановили сотрудники тюменской полиции.
По решению суда также конфискован автомобиль осужденного, на котором он направлялся в Новосибирск для сбыта наркотических средств.