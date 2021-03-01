Трое мужчин и три женщины с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Мужчины 71,73 и 56 лет, женщины в возрасте 56, 67 и 85 лет с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии умерли 369 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

Зарегистрировано 63 новых случая заболевания, в том числе у четырех детей. Всего с начала пандемии - 33 тыс. 363.

Выздоровел за сутки 71 человек, за весь период - 31 тыс. 438. К ИВЛ подключены 24 пациента.

5 тыс. 604 человека остаются под медицинским наблюдением. 619 - на перевахтовке.