В Тюменской области снизилось число преступлений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области стало меньше преступлений и увеличилась раскрываемость дел. Итоги 2020 года были приведены во время парламентских заседаний.

В Тюмени за прошлый год было зарегистрировано 13 тыс. 800 преступлений — на 6,4% меньше, чем годом ранее (14 тыс. 747). В области — 24 тыс. 757 преступлений, снижение на 7,1% (26 тыс. 648). В обоих ведомствах при этом отмечают рост выявленных злодеяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и экономической направленности.

При этом снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. В Тюмени, в частности, уменьшение составило 24% и 17,8% соответственно.

Полицейские улучшили раскрываемость преступлений. В Тюменской области она составила 54,3%, что выше общероссийского показателя. Начальник регионального УМВД Леонид Коломиец сообщил, что раскрыто почти 500 преступлений прошлых лет. Выявлено более 11 тысяч лиц, совершивших преступления, пишет "Вслух.ру".