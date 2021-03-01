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Тоболяки посетили лекции краеведов

Общество, 19:52 28 марта 2021

Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник продолжает активную просветительскую работу. Во Дворце Наместника и Губернском музее прошли две лекции.

Научный сотрудник сектора этнологии Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН Юрий Квашнин выступил с темой "Вниз по Тазу до избушки Мамеева", где рассказал о своих исследованиях истории одной семьи тобольских мещан Мамеевых.

С лекцией "Российские немцы на службе Отечеству" во Дворце Наместника аудиторию познакомила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук Надежда Загороднюк. Ее выступление вошло в цикл мероприятий "С любовью об истории и культуре народов России", сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

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