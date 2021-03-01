Тюменцам расскажут о донорстве костного мозга

| Фото: группа "Волонтеры-Медики|Донорское движение ТюмГМУ" во ВКонтакте | Фото: группа "Волонтеры-Медики|Донорское движение ТюмГМУ" во ВКонтакте

Встреча на тему "Донорство костного мозга" пройдет в музее главного корпуса Тюменского государственного медицинского университета (Одесская, 54) 30 марта. Она начнется в 17 часов, сообщает донорское движение вуза.

Региональный координатор направления "Донорство костного мозга" Екатерина Каракеян расскажет о том, как появился такой вид помощи, что это такое и почему он так важен. Участники узнают как стать донором, какие для этого есть противопоказания. Кроме того, на встрече обсудят актуальные проблемы донорства костного мозга.

Организаторы отмечают, что встреча призвана не только информировать о донорстве костного мозга, но и привлечь волонтеров для дальнейшей популяризации данного направления.

Вход на встречу свободный для всех желающих.