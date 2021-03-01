Северянина на семь лет отправили в колонию за наркотики

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К семи годам лишения свободы в колонии строгого режима в Тобольске осужден житель Югры за сбыт синтетических наркотиков, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2020 года 35-летний обвиняемый приобрел наркотическое средство через Интернет. Через тайник, оборудованный в Тюмени, он получил его и намеревался распространять в Ханты-Мансийске.

Северянина задержали полицейские на федеральной дороге Тюмень - Ханты-Мансийск. При досмотре автомобиля они изъяли более 180 грамм "соли".