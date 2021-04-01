В Тюменской области создадут "Атлас лучших проектов" в сфере культуры

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Представители музеев, театров, библиотек, дополнительного образования и сферы зрелищных событий из муниципалитетов Тюменской области участвуют в региональном культурно-образовательном форуме. Он стартовал в Тюмени во Дворце "Нефтяник" 1 апреля.

"Культурный форум приобрел новую форму и трансформировался в культурно-образовательное событие. В его основе четыре компонента: компетенция, коммуникация, креатив и команда. Мы создаем единое социально-культурное пространство через реализацию проектной деятельности, пригласили федеральных экспертов, которые станут участниками проектной школы в рамках форума", - рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

120 сотрудников сферы культуры региона будут работать в ближайшие дни над творческими идеями на базе "Олимпийской ребячки". Затем представят их экспертам, в число которых войдут представители администрации города и депутаты Тюменской областной думы. Результатом станет создание "Атласа лучших проектов".

"Участникам предстоит выйти из "зоны комфорта" и за очень короткий срок сгенерировать идеи, которые способны поменять культурную среду региона. Специалисты муниципалитетов должны почувствовать, что у них есть силы и возможности уйти от стандартных подходов и создавать новое", - пояснил эксперт форума, заведующий кафедрой продюсерства РАМ и. Гнесиных, директор Центра исследований культурной среды философского факультета МГУ им. Ломоносова Олег Иванов.

Направление работы культурно-образовательного форума было задано на пленарной сессии. На заседании говорили о творческой деятельности как основе для развития региона, о роли культуры в деле государственного строительства, новых возможностях культурно-досуговых центров, онлайн-мероприятиях, работе муниципальных библиотек в условиях цифровой трансформации и новых театральных практиках.

Учреждения культуры Тюмени открыли для гостей интерактивные площадки и познакомили со своей работой.

"Форум позволяет поделиться идеями, знаниями, опытом и обменяться энергией, а это двигатель культуры. Я думаю, что через пару лет Тюмень заиграет новыми красками. Здесь живут умные и глубокие люди, у города большой потенциал", - считает эксперт форума, сооснователь агентства "Команда+1" Максим Шелунцов.

Работа форума продолжится до 3 апреля. В тот же день состоится презентация проектов участников и подведение итогов.

Татьяна Ковалева