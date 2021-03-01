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В Тобольске установят новый арт-объект

Общество, 08:35 31 марта 2021

администрации Тобольска ВКонтакте

Арт-объект "Тобольское окно" установят в начале улицы Октябрьской в Тобольске, сообщает городская администрация.

На постаменте будет размещена надпись - "Тобольск – первая столица Сибири". При создании инсталляции используют изображение деревянных оконных наличников XIX – начала XX веков, украшавших дома Тобольска.

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Ранее администрация Тобольска провела онлайн-голосование по выбору места размещения арт-объекта. 46% проголосовали за ул. Октябрьскую в районе Дома мастеров. 34 % выбрали улицу Мира и Базарную площадь, 15% - территорию у здания Богадельни при Богородицкой церкви.

Среди других вариантов: улица Ленина, газон у Никольского взвоза, место над Банным логом по улице Октябрьской, возле кладбища или на Киселевской горе.

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