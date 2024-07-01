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Тюменские вузы завершают прием документов от абитуриентов на бюджет

Общество, 17:32 21 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием документов в тюменские вузы от абитуриентов, претендующих на бюджетные места, завершится 25 июля.

В учебные заведения области, включая филиалы, можно обратиться лично, направить документы по Почте России или воспользоваться суперсервисом на госуслугах "Поступление в вуз онлайн". Как пишет "Вслух.ру", абитуриенты могут подать документы максимум в пять вузов до пяти направлений в каждом, расставив приоритеты для зачисления от "1" до "5".

В Тюмени больше всего мест по ИТ-специальностям, в строительной сфере, агроинженерии, лечебном деле, режиссуре. Подробнее можно узнать в приемных комиссиях и на официальных сайтах. Сейчас уже формируются конкурсные списки по мере поступлений заявлений.

Окончательные будут обнародованы 27 июля. До 28 июля должны подать оригиналы аттестатов (на госуслугах – поставить галочку в соответствующей строке) поступающие по приоритетному зачислению - без вступительных испытаний, в рамках особой, отдельной, целевой квоты. 29-30 июля будут опубликованы приказы об их зачислении.

Поступающим по основному конкурсу нужно предоставить оригиналы аттестатов до 3 августа, приказы будут опубликованы до 9 августа.

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