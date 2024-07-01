Модульную станцию по подготовке питьевой воды из реки Ишим построят в Абатском районе

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Модульную станцию по подготовке питьевой воды из реки Ишим построят в с. Абатском в первом квартале 2025 г. Это полностью решит проблему водоснабжения районного центра, которая образовалась после паводка.

Глава Абатского района Игорь Васильев рассказал, что решением управления Роспотребнадзора Тюменской области использование воды из реки без очистки запрещено с 28 апреля. За это время удалось найти несколько альтернативных вариантов подачи воды населению.

"Проблему решаем совместно с департаментом ЖКХ Тюменской области. В течение месяца отремонтировали три скважины, поменяли насосы. И достигли дебета добычи воды из подземных источников – более 1 тысячи кубометров в сутки. При этом летом из-за полива огородов расход воды может составлять до 2 тысяч кубометров в сутки", - уточнил он.

Остро проблема с водоснабжением ощущалась абатчанами в начале июня, когда стояли жаркие дни. Тогда местная власть открыла пункты раздачи бутилированной воды.

На сегодня в селе работают три станции водоподготовки с чистой питьевой и технической водой. Они находятся на улицах Почтовая, Матросова и Мелиораторов. Воду селяне берут бесплатно.

Небольшие перебои с поступлением живительной влаги в период высоких температур ощущают жители верхних этажей многоэтажных домов и те, что живет на пригорках.

Пенсионер, житель многоэтажки Михаил Шантуров сообщил, что воду привозит в свою квартиру со станции на велосипеде. Ситуация с поступлением воды меняется, когда проходят дожди.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Сейчас бежит вода. Прошли очень хорошие дожди. Воды хватает. Ночью прекрасно бежит. Надеюсь, администрация решит эту проблему. И все будет хорошо", - отметил он.

Более 3600 домовладений насчитывается в Абатском, большинство ведут ЛПХ и пользуются централизованным водоснабжением. Им на выручку приходят водовозы, курсируют по четырем маршрутам с 10 часов.

Подпиточные насосы установили во всех социальных учреждениях районного центра. Они поднимают давление в системе, проблем с нет. Их примеру последовали и жители некоторых многоквартирных домов. Дополнительные мощности насосов избавили их от перебоев с поступлением воды.

"Правительством Тюменской области принято решение о финансировании установки модульной станции по подготовке питьевой воды из реки Ишим. Проводим процедуру определения подрядной организации. Срок выполнения работ – до полугода с момента заключения контракта", - сказал глава Абатского района.

Станцию водоподготовки из открытого источника на 500 кубометров в сутки должны ввести в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.

Анжела Лебедева, Александр Лабыкин