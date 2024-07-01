Экомастерская "У меня лапки" приглашает тюменцев на мастер-классы

| Фото: vk.com/u__mena__lapki | Фото: vk.com/u__mena__lapki

Экофестиваль "Делай как хочется" состоится в Конторе пароходства в Тюмени с 22 по 25 июля.

В его рамках с 15 до 19 часов будут проводиться мастер-классы: создание фигурок из бытового мусора; реставрация книжной обложки; создание акварели из минералов; создание значков и экобумаги из макулатуры и другое от экомастерской "У меня лапки". А так же увлекательные лекции на тему экологичного образа жизни от сети экодомов областного центра.

Вход свободный, регистрация здесь.

Возрастное ограничение: 6+