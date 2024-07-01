  • 21 июля 202421.07.2024воскресенье
  • USD88,0206
    EUR96,0371
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северо-западный

Экомастерская "У меня лапки" приглашает тюменцев на мастер-классы

Общество, 14:19 21 июля 2024

vk.com/u__mena__lapki | Фото: vk.com/u__mena__lapki

Экофестиваль "Делай как хочется" состоится в Конторе пароходства в Тюмени с 22 по 25 июля.

В его рамках с 15 до 19 часов будут проводиться мастер-классы: создание фигурок из бытового мусора; реставрация книжной обложки; создание акварели из минералов; создание значков и экобумаги из макулатуры и другое от экомастерской "У меня лапки". А так же увлекательные лекции на тему экологичного образа жизни от сети экодомов областного центра.

Вход свободный, регистрация здесь.

Возрастное ограничение: 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мастер-класс , экодом

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:37 21.07.2024Молодежи Тобольска расскажут, как развить креативное мышление
18:06 21.07.2024В Тюменской области активно борются с пьяным вождением
17:32 21.07.2024Тюменские вузы завершают прием документов от абитуриентов на бюджет
16:01 21.07.2024В Тюменской области создадут цикл фильмов о семьях разных национальностей