Экомастерская "У меня лапки" приглашает тюменцев на мастер-классы
Общество, 14:19 21 июля 2024
| Фото: vk.com/u__mena__lapki
Экофестиваль "Делай как хочется" состоится в Конторе пароходства в Тюмени с 22 по 25 июля.
В его рамках с 15 до 19 часов будут проводиться мастер-классы: создание фигурок из бытового мусора; реставрация книжной обложки; создание акварели из минералов; создание значков и экобумаги из макулатуры и другое от экомастерской "У меня лапки". А так же увлекательные лекции на тему экологичного образа жизни от сети экодомов областного центра.
Вход свободный, регистрация здесь.
Возрастное ограничение: 6+