Более трехсот звонков от тюменцев поступило на горячие линии Роспотребнадзора за неделю

| Фото: oprf.ru | Фото: oprf.ru

335 звонков поступило на горячие линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области за неделю, с 22 по 29 марта. Всего с 22 марта 2020 года от жителей Тюменской области принято более 136 тыс. звонков, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, по телефону 8-800-302-26-70 работает горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции, организованная при содействии правительства региона. А по телефону 8-904-492-92-30 жителей региона консультируют по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Специалисты отвечают на звонки ежедневно с 8 до 20 часов.

Чаще всего вопросы граждан касаются тестирования на Covid-19 по возвращении из-за границы, мер профилактики Covid-19, профилактических противоэпидемических мероприятий.

Если вопросы не относятся к деятельности управления, операторы дают консультацию и контактную информацию для обращения по компетенции. Как правило, это вопросы оформления листков нетрудоспособности по коронавирусной инфекции, оказания медицинской помощи и других.