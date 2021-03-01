Тюменский "Рубин" начнет дома полуфинальную серию плей-офф

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Первые матчи полуфинальной серии в рамках "Кубка Петрова" Высшей хоккейной лиги пройдут в Тюмени 30 и 31 марта, сообщает ХК "Рубин".

Соперником тюменцев станет новокузнецкий "Металлург". В первом раунде плей-офф эта команда за пять матчей справилась с московской "Звездой" (4-1). В противостоянии с "Дизелем" из Пензы подопечные Евгения Попихина выиграл две встречи в гостях (4:2 и 5:2), а затем не оставили пензякам шансов на домашнем льду (6:2 и 4:1). Перерыв между матчами в "Кубке Петрова" у "Металлурга" составит 14 дней.

В последний раз "Металлург" выходил в полуфинал плей-офф в 2000 году, когда выступал в чемпионате России среди клубов Суперлиги. Тогда "Кузня" уступила в серии ставшему затем чемпионом московскому "Динамо".

Матчи "Рубина" с "Металлургом" на арене "ПАРТИКОМ" будут начинаться в 19 часов.