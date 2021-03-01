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Грузоподъемность на ледовой переправе в Тобольске снизили до пяти тонн

Общество, 09:57 31 марта 2021

МЧС Тобольск во ВКонтакте | Фото: МЧС Тобольск во ВКонтакте

Проезд транспорта свыше 5 тонн запрещен на переправе Тобольск - Бекерево через р. Иртыш, сообщает МЧС Тобольска.

Решение о снижении грузоподъемности принято в связи с погодными условиями и изменением структуры льда на реке. На переправе установлены деревянные мостки для безопасного передвижения людей. Дата закрытия переправы будет зависеть от температуры окружающего воздуха.

Водителям транспортных средств рекомендовано выполнять требования дорожных установленных знаков.

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# ледовая переправа , Тобольск

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