В заказнике "Тобольский материк" разрешили приватизацию земель

администрация города Тобольска ВК администрация города Тобольска ВК

В населенных пунктах Надцы и Пенья, расположенных в границах заказника "Тобольский материк", сняты запреты на приватизацию земель.

Это возможно при условии учета границ населенных пунктов в ЕГРН и при соблюдении правил землепользования и застройки, согласованных органами, в ведении которых находятся охраняемые территории.

Соответствующие поправки в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" были внесены в конце 2020 года. 19 марта 2021 года правительством области внесены соответствующие изменения в положение о заказнике "Тобольский материк". В качестве основного вида использования земельных участков, сообщает областной департамент недропользования и экологии, определена охрана природных территорий.

"В связи с тем, что на двух участках заказника имеются автомобильные дороги, линии электропередач, нефтепроводы, водопроводы, газопроводы, железная дорога, к вспомогательным видам деятельности отнесены: размещение и обслуживание автомобильных дорог, линий электропередач, нефтепроводов, водопроводов, газопроводов, железной дороги", - отмечено в сообщении департамента.

Однако, это касается исключительно уже имеющихся инженерных сооружений и не может быть применено к новому строительству — оно в границах заказника запрещено. Данный запрет распространяется не только на объекты капитального строительства, но также на временные строения и сооружения.

На участке, включающем в себя населенные пункты Надцы и Пенья, в соответствии с федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" использование земельных участков должно осуществляться в соответствии с правилами землепользования и застройки, согласованными департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

Для сохранения природных комплексов в границах заказника запрещены рубка леса (за исключением санитарной), заготовка недревесных лесных ресурсов, использование открытого огня и другая деятельность, способная негативно сказаться на природных объектах. При этом разрешены пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны, а также сбор валежника, грибов и ягод.

Заказник регионального значения "Тобольский материк" площадью 4 192,9 га был учрежден 5 февраля 1996 года в Тобольском районе на правом берегу Иртыша. Целью создания заказника является сохранение уникального природного ландшафта — эталонного участка южной тайги с реликтовыми елово-пихтовыми лесами, в состав которых входит липа сердцевидная, включенная в Красную книгу Тюменской области.