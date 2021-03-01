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Пятьсот килограммов мусора сдал на переработку тюменский отряд "Green leaf"

Общество, 17:41 31 марта 2021

из архива Александра Печенежского | Фото: из архива Александра Печенежского

500 кг мусора для дальнейшей переработки собрали активисты эко-студии "Green leaf" в Тюмени 30 марта.

Участие в акции приняли 12 человек – студенты Тюменского государственного института культуры и все желающие.

"На сортировку и дальнейшую вторичную переработку было сдано 500 килограммов картона, бумаги, стекла и пластика. По договоренности приехал транспорт мусоросортировочной компании и все это увез. В этот раз мы собрали гораздо больше, чем по итогам нашей предыдущей акции. Сбор был не последним. В будущем планируем проводить такие акции еще", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель экологической студии Тюменского института культуры Александр Печенежский.

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Эко-студия "Green Leaf", основанная студенческим общественным объединением "Сфера", действует при ТГИК. В ближайшее время активисты планируют организовывать лекции, опросы, интерактивные занятия на экологическую тему.

Инна Пахомова

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# волонтеры , добровольцы , экология

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