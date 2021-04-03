Работников тюменских предприятий бесплатно обучают повышению производительности труда

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58 работников тюменских предприятий, а также сотрудники Центров занятости населения городов Ишима и Тюмени приняли участие в бесплатных образовательных программах Минэкономразвития России "Лидеры производительности" и "Акселератор экспортного роста".

Об этом обозревателю ИА "Тюменская линия" сообщили в областном департаменте экономики.

Еще 16 сотрудников тюменских предприятий проходят обучение в настоящее время. Обучение проводится в рамках федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда".

Кроме того, 14 представителей шести тюменских предприятий приняли участие в программе "Акселератор экспортного роста", которую реализует Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" совместно с Минэкономразвития России.

В нацпроекте по повышению производительности труда активно участвуют и тюменские вузы. В ноябре 2020 года между правительством Тюменской области, Тюменским индустриальным университетом и Государственным аграрным университетом Северного Зауралья" были заключены соглашения о взаимодействии в популяризации инструментов бережливого производства в регионе.

Евгений Бабенко