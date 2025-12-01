Стоимость проезда в автобусах Тюмени увеличится с 1 января

фото Сергея Мжельского, ИА "Тюменская линия" (архив) фото Сергея Мжельского, ИА "Тюменская линия" (архив)

Стоимость проезда в общественном транспорте Тюмени изменится с 1 января 2026 года. В границах города цена поездки за наличный расчет составит 42 рубля, по безналичному расчету – 37 рублей. Столько же будет стоить перевозка каждого места ручной клади.

За границами города стоимость одной тарифной зоны составит 10 рублей 50 копеек. На перевозку льготных категорий граждан, включая школьников и студентов, расход осуществляется исходя из оплаты безналичным способом, сообщает "Тюменьгортранс".

Уточнить информацию об изменении тарифа на перевозку в общественном транспорте тюменцы могут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.