Половину бюджета 2026 года в Сургутском районе направят на социальную сферу

Проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов сформировали в Сургутском районе ХМАО-Югры. Согласно документу, 49 % расходов будет направлено на развитие социальной сферы - это приоритет политики муниципалитета.

Сейчас проект находится на рассмотрении в думе района, накануне состоялись публичные слушания. Основные параметры главного финансового документа отразил в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"В целом обсуждение ключевого финансового документа муниципалитета продлится до 26 декабря. В нем заложены задачи бюджетной и налоговой политики Сургутского района на ближайшие три года: обеспечение социальной и экономической стабильности, повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение качества жизни населения," - отметил Андрей Трубецкой.

Прогнозируемые доходы района в 2026 году составят 26,7 млрд рублей, расходы – порядка 28,4 млрд рублей. Дефицит ожидается на уровне 1,7 млрд рублей. Разницу традиционно планируется покрыть за счет доходов от продажи акций и остатков средств на счетах на 1 января. Привлечение кредитов не предусмотрено.

"Бюджет сохраняет социальную направленность. В 2026 году на финансирование социальной сферы – образование, культуру, спорт, здравоохранение и социальную политику – планируется направить 49 % расходов, это 14,1 млрд рублей. Почти четверть всех средств – 24 %, или 6,9 млрд рублей, предусмотрено на реализацию жилищных программ: расселение непригодного для проживания фонда, поддержку молодых и многодетных семей, инвалидов и ветеранов боевых действий", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

На капитальный ремонт объектов социальной сферы, коммунального хозяйства, автодорог, а также благоустройство заложены 777,7 млн рублей. Из них на реновацию дорог – 239,1 млн, объектов ЖКХ – 195,8 млн, объектов образования – 92,4, объектов культуры и спорта – 50,2 млн рублей, а на благоустройство – 200,2 млн рублей. На текущий ремонт предусмотрено 71,9 млн рублей.