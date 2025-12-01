В Тюменскую область с Украины вернулся пожилой мужчина в результате обмена
Как рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских, среди тех, кто возвращен из Украины, - пожилой родственник жительницы Тюменской области. "Это очень радостное и долгожданное событие. Сейчас он уже на пути к родному дому", - сказал он.
Напомним, что 16 декабря 15 человек вернулись с Украины в результате обмена, который произошел на белорусско-украинской границе.