В Тюменскую область с Украины вернулся пожилой мужчина в результате обмена

фото Сергея Мжельского, ИА "Тюменская линия" (архив) фото Сергея Мжельского, ИА "Тюменская линия" (архив)

Как рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских, среди тех, кто возвращен из Украины, - пожилой родственник жительницы Тюменской области. "Это очень радостное и долгожданное событие. Сейчас он уже на пути к родному дому", - сказал он.

Напомним, что 16 декабря 15 человек вернулись с Украины в результате обмена, который произошел на белорусско-украинской границе.