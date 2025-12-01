  • 17 декабря 202517.12.2025среда
В Тюменскую область с Украины вернулся пожилой мужчина в результате обмена

Общество, 10:16 17 декабря 2025

фото Сергея Мжельского, ИА "Тюменская линия" (архив)

В Тюменскую область с Украины вернулся пожилой мужчина в результате обмена.

Как рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских, среди тех, кто возвращен из Украины, - пожилой родственник жительницы Тюменской области. "Это очень радостное и долгожданное событие. Сейчас он уже на пути к родному дому", - сказал он.

Напомним, что 16 декабря 15 человек вернулись с Украины в результате обмена, который произошел на белорусско-украинской границе.

# Олег Датских , Украина

