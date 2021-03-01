Руслан Кухарук занял третье место в рейтинге глав российских городов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Глава Тюмени Руслан Кухарук занял третье место в рейтинге мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России по итогам исследования, проведенного Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве России. Об этом сообщается на сайте "Национальный рейтинг".

Составители рейтинга исследовали деятельность мэров 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка.

На первом месте - мэр Москвы Сергей Собянин, на втором - мэр Казани Ильсур Метшин. Четвертое место занял глава Салехарда Алексей Титовский, пятое - мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.