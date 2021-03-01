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Жителям Тюменской области предложат межрегиональные туристические пакеты

Общество, 18:04 31 марта 2021

с личного аккаунта Марии Трофимовой в Instagram

Жителям Тюменской области предложат межрегиональные туристические пакеты. Данное решение принято во время подписания соглашения между Агентством по туризму и продвижению Тюменской области и управлением по туризму Ханты-Мансийска ХМАО-Югры.

Об итогах визита в соседний регион рассказала руководитель регионального агентства туризма Мария Трофимова в Instagram.

"Намерение развивать потоки в наши регионы очень сильное, оно назрело давно. Межрегиональные турпакеты появятся в продаже очень скоро. Туроператоры настроены и это важно, когда отрасль вступает в диалог, а не конкурирует за каждого туриста. Мы однозначно за расширение партнеров, предложений и здоровую конкуренцию", - отметила она.

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Два дня, 29 и 30 марта, в Югре работали представители туризма Тюменской, Свердловской областей и Пермского края. Завершился информационный тур подписанием ряда договоров, соглашений о сотрудничестве в развитии туристической привлекательности территорий.

Анжела Лебедева

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# Мария Трофимова , межрегиональные туристические потоки , туризм

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