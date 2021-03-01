Кто первым покинет шоу "Свободное сердце-2", решат зрители "Тюменского времени"

Тюменское время Тюменское время

Вторая серия шоу "Свободное сердце" вышла на телеканале "Тюменское время".

И зрителей, и героиню ожидало немало сюрпризов. Теперь ее судьба на проекте зависит от зрителей - они могут проголосовать за участника, который показался им наименее романтичным, ярким и убедительным. Оставить голос можно в группе "Сидим дома" во ВКонтакте. Голосование открывается после каждой серии, в итоге выбывает по одному участнику.

В финал шоу пройдут те, кого выбрала Саша, а также претенденты, которые понравились зрителям. Они сразятся за главный приз - романтическое путешествие в Санкт-Петербург.

Новые серии проекта "Свободное сердце - 2" выходят на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения) по вторникам и пятницам в 20 часов 30 минут.