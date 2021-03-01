  • 31 марта 202131.03.2021среда
  • USD75,7023
    EUR88,8821
  • В Тюмени -1..1 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Кто первым покинет шоу "Свободное сердце-2", решат зрители "Тюменского времени"

Общество, 19:12 31 марта 2021

Тюменское время

Вторая серия шоу "Свободное сердце" вышла на телеканале "Тюменское время".

И зрителей, и героиню ожидало немало сюрпризов. Теперь ее судьба на проекте зависит от зрителей - они могут проголосовать за участника, который показался им наименее романтичным, ярким и убедительным. Оставить голос можно в группе "Сидим дома" во ВКонтакте. Голосование открывается после каждой серии, в итоге выбывает по одному участнику.

В финал шоу пройдут те, кого выбрала Саша, а также претенденты, которые понравились зрителям. Они сразятся за главный приз - романтическое путешествие в Санкт-Петербург.

Новые серии проекта "Свободное сердце - 2" выходят на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения) по вторникам и пятницам в 20 часов 30 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменское время , шоу

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:12 31.03.2021Руслан Кухарук дал поручение провести аудит комбината школьного питания "Центральный"
19:12 31.03.2021Кто первым покинет шоу "Свободное сердце-2", решат зрители "Тюменского времени"
18:45 31.03.2021Михаил Мельцер: пандемия заставила НКО искать новые форматы работы
18:33 31.03.2021Кардиологи с мировыми именами встретятся в Тюмени в мае