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Назначение пособий на детей от 3 до 7 лет включительно станет адресным

Общество, 13:06 01 апреля 2021

mintrud.gov.ru

Назначение пособий для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно станет адресным. Такое решение, сообщается на официальном сайте правительства России, принято по пожеланиям общественности и регионов.

В соответствии с указом президента, с 1 апреля 2021 года, пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. В 2020 году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2021 году, если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Принято решение учитывать при расчете нуждаемости студентов. Если старший ребенок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он будет учитываться в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.

В составе семьи при оценке нуждаемости будут учитываться дети, находящиеся под опекой, то есть семьи смогут получать пособие и на опекаемых детей.

Также принято решение в составе доходов не учитывать компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью. То есть она не будет включаться в состав доходов родителей. Это решение сделает доступнее выплату на детей от 3 до 7 лет семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид.

Оценка нуждаемости, отмечено в сообщении правительства России, введена по предложению региональных властей. При назначении выплаты будут учитываться, в том числе, доходы и имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости – широкий спектр жизненных ситуаций.

Более подробно о назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет можно прочесть на официальном сайте Минтруда России.

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# дети , пособие

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