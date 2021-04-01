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Пенсионерка получила условный срок за шопинг с чужой банковской картой

Происшествия, 18:49 01 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пенсионерка в Тюмени получила условный срок за покупки по чужой карте. Всего она потратила чуть больше 11 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Как известно из материалов уголовного дела, 2 ноября 2020 г. в экопарке "Затюменский" 59-летняя женщина нашла банковскую карту. В этот же день она посетила 10 торговых точек: пекарню, аптеки, гипермаркеты, магазин электроники и бутик нижнего белья.

В суде пенсионерка полностью признала свою вина и раскаялась в содеянном. Владелица карты рассказала, что причиненный ущерб - значительный для ее семейного бюджета. Однако потерпевшая к обвиняемой претензий не имеет, поскольку та возместила ущерб в полном объеме.

С учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил тюменке наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.

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# банковская карта , кража , магазины , суд , уголовное дело

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