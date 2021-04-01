Это занимательно: о мобильных привычках тюменцев в День смеха

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

Тюменские мужчины догнали женщин в мобильном общении. За телефонными разговорами они проводят, примерно, столько же времени, что и дамы. В День смеха аналитики МегаФона поделились необычными данными о мобильной жизни абонентов.

С помощью инструментов Big Data специалисты проанализировали обезличенную информацию пользователей и обнаружили интересные данные. Сравните их со своими предпочтениями.

Пусть говорят: тюменские мужчины стали словоохотливее

По статистике, женщины в два раза разговорчивее мужчин. Они произносят около 20 тысяч слов в день, в то время как сильной половине человечества для общения достаточно 7-10 тысяч слов в сутки. Но, не спешите делать выводы. По данным МегаФона, в Тюменской области мужчины проводят за телефонными беседами практически столько же времени, что и дамы. В среднем за сутки в этом году мужчины говорят по мобильному всего на 3,5 минуты меньше, чем женщины. При этом, сильный пол уверенно лидирует и по онлайн-общению. В интернете тюменские мужчины тратят на 20% больше трафика.

Мобильные "совы" обогнали "жаворонков"

Согласно опросам ФОМ, 37% россиян считают себя "жаворонками", а "совами" – 45%. Абоненты МегаФона общероссийский тренд подтверждают. По данным связистов, судя по мобильным биоритмам пользователей в Тюменской области также больше сов, чем жаворонков. Вечером количество звонков, как и интернет-сессий, чатов в WhatsApp в сети оператора возрастает двукратно в сравнении с утренними часами.

"То, что еще вчера могло показаться мифом – сегодня стало частью нашей жизни. Изменились технологии, инструменты общения, а вместе с ними и наши привычки. Совы или мобильные жаворонки, мужчины или женщины, пользователи Android или iOS, жители севера или более южных территорий - независимо от индивидуальных биоритмов все наши пользователи не представляют своей жизни без гаджетов и скоростного мобильного интернета и это не первоапрельская шутка, а реалии современной жизни", - резюмировали аналитики МегаФона.