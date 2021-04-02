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Тюменцам предлагают фиксировать прилет и пение перелетных птиц для акции "Весна идет"

Общество, 17:14 02 апреля 2021

Орнитология. Птицы мира во ВКонтакте | Фото: Орнитология. Птицы мира во ВКонтакте

Ежегодную орнитологическую акцию "Весна идет!" объявило Тюменское отделение Союза охраны птиц России. Она продлится до 31 мая 2021 года, сообщают организаторы.

К эколого-образовательному проекту могут присоединиться тюменцы всех возрастов. Им необходимо зафиксировать даты первых весенних встреч с перелетными птицами, а также отмечать проявление их весенней активности - пение, брачные игры, гнездовое поведение. Подробности здесь.

Самый активный участник получит приз от Тюменского отделения Союза охраны птиц России.

Наблюдения дают ценные сведения о миграциях птиц, о том, какие изменения проходят в их путешествиях.

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# акция , перелетные птицы , птицы

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