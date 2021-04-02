Сбербанк назвал врачей, к которым жители Тюменской области чаще всего обращаются дистанционно

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Тюменская область 16-я в рейтинге Топ-30 регионов, жители которых наиболее часто обращались к удаленным телемедицинским консультациям.

63% пациентов, по данным пресс-службы Сбербанка, предпочли общаться с врачом через чат сервиса, 23% — посредством видеосвязи, а 14% использовали аудиосвязь. Более половины всех обращений пришлось на консультации с терапевтами.

"Современным сервисом телемедицины охотно пользуются наши корпоративные клиенты — малый, средний и крупный бизнес, - сообщил управляющий Западно-Сибирским отделением ПАО Сбербанк Евгений Светлов. - Этот сервис позволяет компаниями проявить заботу о своей команде и о своих клиентах. Например, застройщики нашего региона активно приобретают пакеты услуг и дарят годовые подписки на онлайн-консультации врачей покупателям квартир".

При покупке подписок к цифровой медицине действует система скидок по программе "Все врачи онлайн — Индивидуальный доступ": 33% — от 50 годовых подписок и 40% — от 100 штук. Сервис позволяет получать квалифицированные услуги опытных врачей в круглосуточном режиме без траты своего времени на дорогу и очереди в поликлиниках.

Растущий спрос на онлайн-консультации обусловлен не только пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, который действовал или действует в различных регионах. Еще в 2018 году Росстат провел всероссийский опрос россиян, которые не обратились за медицинской помощью, несмотря на необходимость. По результатам, у 23,8% не было времени, а 4,5% жаловались на то, что им сложно добраться до врача лично. Телемедицинский сервис же доступен пользователям 24 часа в сутки и позволяет проконсультироваться со специалистом из удаленных от поликлиник локаций.