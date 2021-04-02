Уехать из Тюмени в Екатеринбург можно за 395 рублей

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Холдинг РЖД снизил цены на поездки в скорых дневных поездах "Ласточка" на направлениях между Екатеринбургом и Тюменью, Пермью и Курганом. Оформить билет можно по цене от 395 рублей. Специальные тарифы будут действовать до 25 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

"Ласточки" из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Курган курсируют ежедневно. Поезд на Екатеринбург отправляется из Тюмени в 6 часов 55 минут. Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Подробные условия акции опубликованы на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".