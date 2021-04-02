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Главным арбитром домашнего матча "Тюмени" назначен Максим Сутормин из Нижнего Тагила

Спорт, 12:12 02 апреля 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Главным арбитром матча ОЛИМП-Первенства страны среди команд клубов ПФЛ между "Тюменью" и ульяновской "Волгой" будет Максим Сутормин из Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний уралец в качестве главного арбитра работал уже на двух матчах "Тюмени". Дебютная была как раз с "Волгой". Летом 2019 года его судейство в Ульяновске не вызывало больших нареканий. Арбитр в том матче предъявил всего две желтые карточки. Игра завершилась победой "Волги" – 1:0.

В этом же году Сутормин приехал судить в Тюмень. Сибиряки тогда победили тольяттинский "Акрон" – 2:0. Уралец не наказал никого из хозяев, а вот футболистам гостей предъявил шесть желтых карточек.

"Волгу" Сутормин в этом сезоне судил однажды. И тоже в гостях – летом прошлого года он зафиксировал победу ульяновцев со счетом 1:0 над "Челябинском".

Помощниками Сутормина в матче "Тюмень" – "Волга" будут Александр Павлов из Саратова и москвич Алексей Ермилов.

Поединок состоится на стадионе "Геолог" 4 апреля.

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