Тюменца с пакетиком мефедрона задержали на улице

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца с наркотиками задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В ходе патрулирования улиц стражи порядка остановили для проверки документов мужчину. Заметив, что мужчина заметно нервничает и противоречиво отвечает на вопросы, полицейские приняли решение о личном досмотре. В присутствии понятых у прохожего был пакетик с белым порошком.

Для дальнейшего разбирательства тюменца доставили в отдел полиции, где он признался, что в пакетике находятся наркотики, которые он планировал сбыть. Эксперты установили, что изъятое вещество – мефедрон общей массой около 10 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В настоящее время тюменец находится под подпиской о невыезде.