Психиатрический диспансер в Тюмени после эвакуации вернулся к обычному режиму работы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Психиатрический диспансер в Тюмени вернулся к обычному режиму работы. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, что сотрудников медучреждения по адресу ул. Червишевский тракт, 5 эвакуировали 2 апреля из-за сообщения о взрывном устройстве. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и медики. Дежурство бригад скорой помощи продолжалось до 13 часов 39 минут.

Как рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина, обращений за медицинской помощью не было.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников