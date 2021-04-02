Психиатрический диспансер в Тюмени после эвакуации вернулся к обычному режиму работы
Психиатрический диспансер в Тюмени вернулся к обычному режиму работы. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Напомним, что сотрудников медучреждения по адресу ул. Червишевский тракт, 5 эвакуировали 2 апреля из-за сообщения о взрывном устройстве. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и медики. Дежурство бригад скорой помощи продолжалось до 13 часов 39 минут.
Как рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина, обращений за медицинской помощью не было.
Николай Ступников