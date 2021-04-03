В Западной Сибири ожидается аномально теплая погода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

Наиболее высокие температурные отклонения от климатической нормы прогнозируются в ближайшие дни на севере Урала и в Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если говорить об аномалиях, то это означает, что в течение пятидневки наиболее высокое отклонение по сравнению с нормой - в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала и в Западной Сибири. Например, в Салехарде температура на 8-10 градусов выше нормы… Очень тепло", - отметил Роман Вильфанд.

Он также сообщил, что на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, Адыгее, на юге Иркутской области и на Байкале температура превысит норму на пять-шесть градусов.