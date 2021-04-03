Тобольские ученые подвели итоги работы в в пандемийный год

| Фото: Тобольская комплексная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная станция Уральского отделения РАН

Пять новых видов и три гибрида сосудистых растений, 48 видов беспозвоночных животных выявлено в Тюменской области в 2020 году.

Об этом на ученом совете Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН рассказал заместитель директора по научной работе Станислав Козлов.

Одним из важнейших результатов научно-исследовательской работы в прошлом году стало открытие нового для науки вида гриба Volvariella paludosa (Вольвариелла болотная).

Также впервые была изучена флора водоемов и водотоков Тобольска. Выявленная флора включала 253 вида высших растений из 123 родов и 61 семейств.

За 2020 год научными сотрудниками было подготовлено для журналов входящих в базы данных Web of Science и Scopus – 66 публикаций, из них в зарубежных – 24. По среднему количеству публикаций, приходящихся на одного ученого, Тобольская комплексная научная станция лидирует в Уральском отделении РАН.

В минувшем году получил свое дальнейшее развитие Центр коллективного пользования научным оборудованием и уникальными научными установками. Он включает в себя зоологическую и гербарную коллекции, с общим количеством более 9 тыс. образцов. В течение прошлого года данные коллекции суммарно пополнились свыше 800 единицами новых ботанических и энтомологических образцов.

В 2020 году научные сотрудники комплексной станции участвовали в 28 судебно-биологических экспертизах. Проводились научно-исследовательские работы, направленные на снижение производственного воздействия на окружающую среду.

Гордостью учреждения стали успешные защиты докторской и кандидатской диссертаций ведущим научным сотрудником группы экологии живых организмов Ольгой Капитоновой и младшим научным сотрудником группы истории освоения Сибири Дарьей Федотовой.

Кроме того, Ольга Капитонова по результатам областного конкурса "Лидер года в научно-инновационной деятельности-2020" была признана победителем в номинации "Ученый года по направлению "Естественные науки"".

Евгений Новоселов