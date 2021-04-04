Тюменская студентка вошла в состав российской сборной "Абилимпикс"

Фото: mintrudnso.kremlinrus.ru Фото: mintrudnso.kremlinrus.ru

Студентка четвертого курса Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Анжелика Жук вошла в состав национальной сборной по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает пресс-служба областного департамента труда и занятости населения.

В 2017 году способности первокурсницы колледжа заметили на практических занятиях и предложили ей участвовать в региональном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс-2017" в компетенции "Поварское дело". Тогда девушка, имеющая 3 группу инвалидности по слуху, заняла первое место.

Среди ее достижений - победа на Всероссийской онлайн-олимпиаде по профессии "Повар-кондитер" в 2018 году, второе место на Всероссийском конкурсе кулинарного искусства "Своя кухня" в 2019 году, победа в региональном чемпионате "Абилимпикс-2020" по компетенции "Поварское дело", бронзовая медаль на IV Национальном чемпионате "Абилимпикс".

Сейчас Анжелика Жук проходит отборочные соревнования на право участия в X Международном чемпионате "Абилимпикс", который состоится в мае 2022 года в Москве.