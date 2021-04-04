Благотворительная акция "От щедрого сердца – горячий пирог" прошла в Тюменском районе

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Необычную акцию в поддержку одиноких пенсионеров и малообеспеченных многодетных семей провели члены клубов активного долголетия Тюменского района - они угостили нуждающихся односельчан свежей домашней выпечкой собственного приготовления.

На пироги и пышки уже ушли три из пяти десятков килограммов муки, предоставленных спонсором. Первыми в проект "От щедрого сердца – горячий пирог" включились "серебряные" волонтеры из с. Онохино. Они разнесли сдобные булочки одиноким пожилым односельчанам. Эстафету подхватили в Переваловском муниципальном образовании - там . участники акции испекли булочки с изюмом и курагой, ватрушки с творогом, кулебяки с рыбой. А в Перевалово односельчан порадовали булочками с повидлом, шаньгами, ватрушками с сыром и творогом.

Щедрая и вкусная акция обошла уже четыре муниципальных образования Тюменского района. В ней участвовали около сорока волонтеров, которые подарили радость общения и вкусные подарки более чем 70 землякам.

"Проект продлится до майских праздников и возобновится осенью, ко Дню пожилого человека. Акция пришлась по вкусу не только подопечным, но и волонтерам, которые рады показать свое кулинарное мастерство и обменяться рецептами", - рассказала одна из организаторов проекта Надежда Осипова.