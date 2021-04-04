Объем платных услуг растет в Тюменской области в 2021 году

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Объем оказанных услуг в Тюменской области за два месяца 2021 года превысил 16 млрд рублей. По данным Тюменьстата, в январе этот показатель составил 7 млрд 776 млн рублей, в феврале - свыше 8 млрд 240 млн рублей.

В феврале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года более ощутимо подорожали услуги связи (индекс здесь и далее - 107,5%), услуги правового характера (106,2%), услуги зарубежного туризма (105,5%), медицинские услуги (105,4%), бытовые услуги (104,3%), сообщает "Вслух.ру". Практически на прежнем уровне остались цены на услуги образования (101,2%) и жилищно-коммунальные услуги (102,8%).

По сравнению с февралем 2020 года подешевели услуги пассажирского транспорта (97,9%), в то же время по отношению к декабрю у них наибольший рост (106,3%). Также в сравнении с концом года подорожали услуги зарубежного туризма (105,5%). Небольшой минус в ценах у услуг связи (99,3%). Остальные категории остались на том же уровне, или повышение составило менее 0,6%.