Погода в предстоящую неделю в Тюмени будет переменчивой
Переменчивая погода ожидается в Тюмени в течение недели, с 5 по 11 апреля.
По данным центра Фобос, стартует она под аккомпанемент небольших осадков. Но постепенно тучи будут рассеиваться, приток солнечного тепла увеличится и во второй половине недели дневная температура повысится до плюс 13 градусов.
В Тюмени 5 апреля ожидается переменная облачность, в течение дня пройдут осадки, возможен туман. Дневная температура воздуха составит плюс 2 градуса, ночная – ноль градусов.
6 апреля воздух прогреется до плюс 6, осадки в этот день маловероятны. 7 апреля потеплеет до плюс 7 градусов.
На 8 апреля синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха, днем до плюс 2, небольшой дождь. 9 апреля осадки прекратятся и потеплеет до плюс 6.
Выходные, 10 и 11 апреля, обещают быть теплыми. В эти дни осадков не ожидается, а воздух днем прогреется до 13 градусов.
Любовь Голышева