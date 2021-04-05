Погода в предстоящую неделю в Тюмени будет переменчивой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивая погода ожидается в Тюмени в течение недели, с 5 по 11 апреля.

По данным центра Фобос, стартует она под аккомпанемент небольших осадков. Но постепенно тучи будут рассеиваться, приток солнечного тепла увеличится и во второй половине недели дневная температура повысится до плюс 13 градусов.

В Тюмени 5 апреля ожидается переменная облачность, в течение дня пройдут осадки, возможен туман. Дневная температура воздуха составит плюс 2 градуса, ночная – ноль градусов.

6 апреля воздух прогреется до плюс 6, осадки в этот день маловероятны. 7 апреля потеплеет до плюс 7 градусов.

На 8 апреля синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха, днем до плюс 2, небольшой дождь. 9 апреля осадки прекратятся и потеплеет до плюс 6.

Выходные, 10 и 11 апреля, обещают быть теплыми. В эти дни осадков не ожидается, а воздух днем прогреется до 13 градусов.

Любовь Голышева