В девяти селах Тюменского района откачивают талую воду

| Фото: администрация Тюменского района во ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района во ВКонтакте

На 14 точках подтопления талыми водами в девяти населенных пунктах Тюменского района проведена откачка, вывоз, а также очистка труб. Об этом сообщает администрация муниципального образования. Работа по откачке силами управляющих компаний и подрядчиков ведется без перерывов на выходные.

Так, в Кулаково со двора дома по ул. Семеновых откачено 10 кубометров воды и сделана траншея отвода, а жильцам предоставлен насос. В Червишево устраняли подтопление частного дома по ул. Трактовая, 11/1. Задействовали мотопомпу и ассенизаторскую машину.

Борьба с подтоплением началась еще в конце марта, когда температура воздуха достигла плюсовых значений и снег начал быстро таять. В настоящее время в работе остаются четыре точки. На 5 апреля запланирована ликвидация застоя талых вод на пересечении пер. Липовый с ул. Дачной в с. Яр.

| Фото: администрация Тюменского района во ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района во ВКонтакте

Для сообщения о подтоплении двора, дома или улицы жители района могут обращаться непосредственно к главам муниципальных образований по телефонам администрации или в вайбер-чатах. Глава района держит ситуацию с устранением подтоплений на личном контроле.