Тюменские студенты могут претендовать на именные стипендии

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студентам Тюменского госуниверситета предлагают поучаствовать во всероссийском конкурсе на получение именных и персональных стипендий. Прием заявок продлится до 19 апреля, сообщает пресс-служба вуза.

В 2021-2022 учебном году студенты и аспиранты ТюмГУ могут претендовать на стипендии президента России, правительства РФ, стипендии имен Андрея Вознесенского, Егора Гайдара, Дмитрия Лихачева, Юрия Маслюкова, Анатолия Собчака, Александра Солженицына, Владимира Туманова, Владимира Вернадского.

Претенденты должны иметь высокий средний балл успеваемости, успехи в научной деятельности, публикации, достижения на различных международных, всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, конференциях и форумах.

Ежегодно стипендиатами статусных конкурсов становятся десятки студентов и аспирантов Тюменского госуниверситета. Все они достигают успехов в научной, образовательной, творческой и социальной деятельности.