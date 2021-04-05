Тюменские автомобилисты реже попадают в ДТП, при которых полностью разбит автомобиль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область не вошла в десятку регионов, автомобилисты которых – мужчины и женщины – попадают в ДТП, при которых полностью конструктивно гибнет автомобиль.

Чаще всего, согласно заключению экспертов страховой компании "Согласие", повреждения, которые нецелесообразно восстанавливать после ДТП, получали автомобили из Москвы и Московской области. На их долю пришлось 42% от общего количества "тоталей", зафиксированных компанией в 2020 году.

На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), на третьем – Новосибирск (3%). В десятку городов также вошли Казань, Екатеринбург, Красноярск, Махачкала, Тула, Пермь и Кемерово.

В соответствии со стратегией сервисного лидерства главная задача "Согласия" в работе с клиентами – качественное и оперативное возмещение ущерба. В 2020 году страховая компания "Согласие" выплатила клиентам 17,5 млрд рублей, из них 13 млрд – по автострахованию (ОСАГО + каско).