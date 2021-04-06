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Тюменка выращивали в квартире наркотические грибы

Происшествия, 13:36 06 апреля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Женщину, обвиняемую в попытке сбыта наркотиков, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В июле 2020 года автопатруль полиции заметил женщину, которая выбросила на землю сверток с наркотиками. Она находилась в состоянии наркотического опьянения и была задержана.

Тюменка занималась раскладкой синтетического наркотика массой более 42 гр. по тайникам. В ходе обыска по месту жительства задержанной было изъято 217 грибов, содержащих наркотическое средство псилоцин. Обвиняемая вырастила их для сбыта.

Ранее, женщина в счет оплаты долга отправила своему знакомому в п. Березово посылку с наркотическими грибами массой более 17 гр. Посылка была изъята сотрудниками полиции.

По решению суда обвиняемая заключена под стражу.

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# грибы , наркотики

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