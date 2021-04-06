Тюменка отсудила более 50 тысяч рублей за бракованный гарнитур

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 50 тыс. рублей отсудила тюменка у мебельной компании, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда. Кроме того, предприятие-изготовитель было оштрафовано на 29 тыс. рублей.

Как известно из материалов дела, в октябре 2019 года жительница Тюмени заказала у фирмы изготовление, доставку и установку кухонного гарнитура на сумму 253 тыс. 180 рублей и заключила с производителем договор.

Предприятие обязалось оказать услугу в течение 35 рабочих дней. Заказчица внесла 123 тыс. рублей аванса, но изготовитель не успел вовремя сдать гарнитур потребителю, а в декабре попросил доплатить оставшиеся 124 тыс. 975 рублей.

Гарнитур установили только 23 декабря, но со множеством недостатков. В этот же день женщина обратилась к производителю с требованием устранить брак. Но мебельщики опять схалтурили, и тогда женщина потребовала вернуть деньги. Позже фирма вывезла мебель, но деньги вернула только 22 июня 2020 года.

Тогда женщина обратилась в суд с иском о взыскании неустойки в размере 675 тыс. 990 рублей и компенсации морального вреда в 50 тыс. рублей.

Калининский районный суд Тюмени частично удовлетворил ее требования, взыскав в пользу тюменки 9 тыс. 919 рублей неустойки за нарушение срока передачи товара, 44 тыс. 635 рублей неустойки за нарушение срока возврата денег и 5 тыс. рублей компенсации морального вреда.