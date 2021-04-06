  • 6 апреля 20216.04.2021вторник
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишимец пытался зарубить друга детства мачете

Происшествия, 12:16 06 апреля 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Житель Ишима пытался убить своего друга детства ножом-мачете. Потерпевший с ранениями головы и рук госпитализирован в больницу, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, к ишимцу в гости пришел его друг. Во время распития алкогольных напитков хозяин дома без видимых причин взял на кухне нож и стал наносить приятелю удары. Потерпевшему удалось вырваться и убежать.

В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Расследование продолжается.

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , покушение на убийство , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:36 06.04.2021Тюменка выращивали в квартире наркотические грибы
12:16 06.04.2021Ишимец пытался зарубить друга детства мачете
10:53 06.04.2021В Тюмени произошло первое в 2021 году ДТП с участием скутера
09:24 06.04.2021В Тюменской области автобус столкнулся с выехавшей на встречку легковой машиной