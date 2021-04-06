Ишимец пытался зарубить друга детства мачете

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Житель Ишима пытался убить своего друга детства ножом-мачете. Потерпевший с ранениями головы и рук госпитализирован в больницу, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, к ишимцу в гости пришел его друг. Во время распития алкогольных напитков хозяин дома без видимых причин взял на кухне нож и стал наносить приятелю удары. Потерпевшему удалось вырваться и убежать.

В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Расследование продолжается.