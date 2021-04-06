Тюменцы покажут себя на Уральском каяк-фестивале "Ледокол"

| Фото: из сообщества "Клуб "Горизонт" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Клуб "Горизонт" во ВКонтакте

Тюменцы выступят на VIII Уральском каяк-фестивале "Ледокол", который пройдет на пороге Ревун неподалеку от Каменск-Уральского 10 и 11 апреля.

"Это ежегодный каяк-фестиваль. Там развернутся соревнования среди каякеров и пакрафтеров. Тюмень будет представлена на этом событии впервые. От нашего клуба едет много людей, а выступят двое участников – я и президент Федерации гребного слалома Тюменской области, тренер детско-юношеской спортивной школы № 2 Евгений Карзаков", – рассказал организатор каяк-клуба в Тюмени Виктор Бураков.

Каяк-клуб, где могут заниматься взрослые, появился в Тюмени при туристическом клубе "Горизонт" в 2020 году. Тренировки проводятся по средам. "Мы учимся управлять каяком на спокойной и бурной воде. Участники клуба сплавляются по местным и уральским рекам. Периодически ездим на Алтай и Кавказ", – добавил Виктор Бураков.

По его словам, каякинг интересует людей разного возраста. В зависимости от предпочтений можно выбрать экстремальное направление или другое. В каяк-клуб приходит много увлекающихся туризмом людей.

Инна Пахомова