Более 9 тысяч многодетных семей Тюменской области получили землю с начала действия программы

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9 тыс. 161 земельный участок предоставили многодетным семьям Тюменской области за 10 лет действия соответствующей программы. Из них 116 - с начала 2021 года, сообщает региональный департамент имущественных отношений.

В 18 муниципалитетах области земельными участками обеспечены от 95% до 100% многодетных семей. В лидерах по предоставлению участков Тюмень - 3 тыс. 71 участок общей площадью более 2,5 млн кв. м, Тюменский район — 1 тыс. 226 участков, Заводоуковский городской округ — 700, Ялуторовск - 496.

С 2020 года многодетные семьи могут заменить участок целевой выплатой. Таким правом воспользовались 192 семьи Тюменской области, из них 23 - с начала 2021 года.

Напомним, льгота предусмотрена для семей с тремя и более детьми, которая стоит в очереди на получение участка под ИЖС. Минимальная социальная выплата на семью с тремя детьми - 323 тыс. 250 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрена доплата 64 тыс. 650 рублей.