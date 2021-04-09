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Молодые чтецы и музыканты выступят на вечере "Голос молодежи" в Тюмени

Общество, 08:11 09 апреля 2021

предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Творческий вечер "Голос молодежи" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 10 апреля в 17 часов, сообщают организаторы.

"Ты музыкант, певец или чтец стихов? Приходи знакомиться на творческий вечер. Тебя ждет уютная атмосфера, выступления участников", – анонсируют организаторы.

Также гостей ждет сольный концерт поэта и археолога из Нефтеюганска Владимира Столбова.

Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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# Контора пароходства , концерт

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