Молодые чтецы и музыканты выступят на вечере "Голос молодежи" в Тюмени

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Творческий вечер "Голос молодежи" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 10 апреля в 17 часов, сообщают организаторы.

"Ты музыкант, певец или чтец стихов? Приходи знакомиться на творческий вечер. Тебя ждет уютная атмосфера, выступления участников", – анонсируют организаторы.

Также гостей ждет сольный концерт поэта и археолога из Нефтеюганска Владимира Столбова.

Необходимо зарегистрироваться по ссылке.