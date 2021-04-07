Жителей Тюменской области ждут на отборочных турах "Новой звезды-2022"

| Фото: Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» ВКонтакте | Фото: Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» ВКонтакте

Онлайн-кастинг участников на Всероссийский вокальный конкурс "Новая звезда-2022" начнется 17 апреля. От жителей Тюменской области заявки ждут до 1 мая 2021 года.

Как сообщают организаторы, этот конкурс уже стал традиционным и в нем принимают участие все регионы страны. Самые сильные и талантливые исполнители из разных областей России собираются на одной сцене и сражаются за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.

Каждый из регионов представлен в конкурсе одним юнитом. Это может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа. Допускаются как неизвестные широкой российской публике исполнители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы представители каждого региона были уроженцами этого района, либо их судьба была так или иначе с ним связана.

Основные критерии отбора: сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность, возраст с 16 лет включительно, гражданство РФ (за исключением особых случаев, обговоренных с продюсерским составом проекта и юридически обоснованных). Приветствуются разные типажи, жанры, стилистика исполнения, тембры, интересный с точки зрения драматургии бэкграунд каждого участника.

Так как задача конкурса продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов и отразить красоту и самобытность разных частей России, выступление каждого из участников может сопровождаться эффектной видеооткрыткой о крае, который он представляет, и о нем самом. Это презентационные ролики длительностью не менее 40 секунд, выполненные в единой стилистике, но отражающие характер каждого из участников.

В жюри войдут пять человек из звезд музыкального небосклона, среднего и старшего поколения, разнохарактерные, но непременно заслуженные и вызывающие абсолютное доверие у зрителей. Председатель жюри — Максим Дунаевский. Конкурсанты сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз — миллион рублей на профессиональное продвижение, также возможны специальные призы от спонсоров и членов жюри.

Всего в конкурсе три этапа. Первый - это предварительный кастинг. На уровне каждого региона объявляется набор вокалистов, после чего всех конкурсантов отбирают и утверждают музыкальные продюсеры конкурса "Новая звезда". В связи с пандемией коронавируса COVID-19 во всем мире и введением строгих карантинных мер в 2020-2021 годах очный кастинг не проводится, участники отбираются по результатам онлайн-кастинга.

Второй этап - конкурсные прослушивания. Это восемь концертов-выпусков программы в традиционных декорациях конкурса. Жюри в финале каждого концерта определяет самых сильных исполнителей. Число прошедших в финал участников от каждого концерта не ограничено. Телезрители с помощью смс-голосования (будет запускаться после каждого отборочного концерта, и заканчиваться на следующий день в 23 часа 59 минут по московскому времени) выбирают одного участника, независимо от того, прошел он в финал по версии членов жюри или выбыл из проекта. Каждый из восьми фаворитов голосования получает специальный приз зрительских симпатий и денежную премию. На конкурсных прослушиваниях участники исполняют уже известные песни либо их кавер-версии.

Третий этап - финал в двух частях. Он проводится в формате зрелищных шоу-концертов с приглашенными звездами и усложненными постановочными номерами. Члены жюри оценивают песни участников и определяют сильнейшего. На данном этапе конкурсанты исполняют абсолютно новые песни, написанные известными авторами специально для конкурса, либо песни собственного сочинения, созданные при поддержке продюсеров "Новой звезды". Также, в рамках финальных концертов, проходит награждение победителей смс-голосования по итогам конкурсных прослушиваний.

Подробности, правила подачи, образец анкеты - в сообществе конкурса. Организаторы - телеканал "Звезда" при поддержке Минобороны России.

Дарья Казакова