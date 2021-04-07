Тюменцы еще успевают зарегистрироваться на Тотальный диктант

| Фото: из сообщества "Тобольный диктант в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тобольный диктант в Тюмени" во ВКонтакте

Около 200 тюменцев зарегистрировались на участие в акции "Тотальный диктант" в Тюмени. Желающие еще успевают присоединиться.

"В Тюмени диктант пройдет в формате видеоконференции. Всем, кто на нее зарегистрировался, будет отправлена ссылка. Продиктует текст преподаватель ТюмГУ Светлана Смыслова. Тюмень пишет вторую часть рассказа Дмитрия Глуховского "Обещания"", – рассказала филолог, преподаватель ТюмГУ, кандидат филологических наук, куратор курсов "Русский по пятницам" Наталья Кузнецова.

По ее словам, идея заключается в том, чтобы собрать тюменских поклонников "Тотального диктанта" на одной площадке, хотя бы виртуальной. Зарегистрироваться можно по ссылке.

В Тюмени акция по проверке грамотности стартует 10 апреля в 13 часов. Накануне акции каждый зарегистрировавшийся на виртуальную площадку получит письмо с индивидуальной ссылкой для подключения.

Организаторы предлагают писать дистанционный диктант на специальных бланках, которые каждый желающий может распечатать дома. Также текст можно написать на обычном листе бумаги.

После работу можно отсканировать или сфотографировать в высоком качестве и до 12 апреля включительно прислать на проверку.

Инна Пахомова